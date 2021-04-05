Сотрудников Петербургского экономического форума отправят на карантин

Технический и административный персонал Петербургского международного экономического форума пройдет двухнедельную обсервацию, прежде чем его допустят в санитарную зону. В нее входят помещения, связанные с пленарным заседанием, где планируется выступление президента Владимира Путина, пишет «Фонтанка».

По данным издания, письма с уведомлением о необходимости пройти карантин стали получать организации, занятые в обеспечении форума. От них требуют составить пофамильный список тех, кто пойдет в санитарную зону.

В 2020 году из-за пандемии форум был отменен, в этом году он пройдет 2–5 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в ПМЭФ очно, а не по видеосвязи.