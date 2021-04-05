Суд удалил Любовь Соболь с процесса

Судья удалила Любовь Соболь с заседания по «квартирному делу». Этому решению, как передает Би-би-си, предшествовало продолжительное препирательство Соболь и судьи Инны Шилободиной из-за съемки, которую собиралась вести соратница Алексея Навального.

«Я имею право вести видеосъемку открытого и гласного судебного заседания», — настаивала Соболь.

Ей вынесли четыре замечания, а прокурор попросил рассмотреть вопрос об удалении Соболь. Суд решил Соболь удалить — до прения сторон — за неподчинение требованием судьи. Возможность выступить с последним словом Соболь предоставят. Она покинула зал заседаний, заявив, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина. Но так как письменного уведомления она не предоставила, процесс продолжился.

Соболь обвиняют в проникновении в квартиру, где, как она полагала, находится Константин Кудрявцев — сотрудник ФСБ, которого Навальный назвал участником группы, которая причастна к его отравлению.

