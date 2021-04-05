«Артдокфест» снял с показа фильм про гея из Чечни из-за угроз

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» сняли с показа фльм «Тихий голос» о чеченском гее из-за угроз. Ранее сообщалось, что на сеанс раскупили все билеты, причем с одной и той же банковской карты.

Показ картины Река Валерика должен был состояться сегодня в кинотеатре «Октябрь». На странице фестиваля в Facebook сообщается, что вместо него покажут фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный». Основатель фестиваля режиссер Виталий Манский написал, что показ вынуждены отменить «под давлением обстоятельств». Ранее он сообщал «Эху Москвы», что все билеты на показы «Тихого голоса» выкупили одной банковской картой. Режиссер предположил, что это сделали, чтобы не допустить зрителей на сеансы. 4 апреля Манский говорил с представителем чеченской диаспоры, который просил снять картину с показа, «объясняя, что чеченец не может быть геем» и говоря, что фильм оскорбляет весь народ республики. Мужчина обещал «серьезные последствия», если лента все-таки будет показана.

В субботу сотрудники полиции и Роспотребнадзора сорвали показы открытия кинофестиваля в петербургском Доме кино. Сообщалось, что его залы были опечатаны все выходные. В воскресенье от сеансов отказалась студия «Лендок», заявив, что делает это во избежание провокаций и закрытия центра.