Госдума не будет запрещать физлицам-иноагентам участвовать в выборах

Запрет на участие в выборах для физлиц-иноагентов не вошел в доработанную версию соответствующего законопроекта. В Госдуме решили отказаться от этой идеи, но внесли в документ новые ограничения.

Как сообщает «Интерфакс», сегодня поправки одобрил профильный комитет ГД по регламенту и контролю. Вместо запрета участвовать в выборах для иноагентов ввели дополнительные условия.

Так, если кандидат за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании входил в состав управленцев или работников СМИ-иноагента, он будет признаваться аффилированным с этим иностранным агентом. Пометки о том, что кандидат аффилирован с иноагентом либо является им сам, должны появиться в подписных листах, СМИ, сетевых изданиях и на информационных стендах, а также в агитматериалах. Такая информация, говорится в документе, «должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема агитационного материала». Также эти сведения должны предварять или сопровождать выступление кандидата. Помимо этого, в подписном листе после отчества кандидата-иноагента должна указываться информация о его текущей или бывшей судимости, если она имеется.

В марте глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить НКО-иностранным агентам вести предвыборную агитацию. В феврале он же предлагал лишать их регистрации за организацию несанкционированных митингов.

В мае 2020 года Госдума приняла закон, который запрещает участие в выборах для россиян с судимостью по статьям средней тяжести. В список входит в том числе «дадинская» статья о неоднократном нарушении закона о митингах. СПЧ назвал этот закон неконституционным.