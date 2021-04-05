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Петербургскую журналистку оштрафовали за участие в митинге

05.04.2021

Суд в Петербурге выписал штраф журналистке издания «Русская планета» за участие в митинге 23 января. Анастасия Красильникова была там по работе, с пресс-картой и редакционным заданием. 

Девушку признали виновной в нарушении антикоронавирусных правил и оштрафовали на 4 тыс. руб., сообщает «Апология протеста». В протоколе говорилось, что 23 января она «добровольно посетила» митинг в поддержку Алексея Навального, тем самым приняв в нем участие. Этим, по мнению полиции, журналистка нарушила постановление властей Петербурга, которое вводит ограничения на мероприятия в период пандемии. С доводами ответчицы о том, что она была на митинге по заданию редакции и имела при себе все подтверждающие документы, суд не согласился. 

Постановление будет обжаловано.

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