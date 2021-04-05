Экс-полицейский в Москве получил 19 лет колонии за стрельбу по коллегам

Как сообщает «Интерфакс», именно поэтому мужчине не могли назначить максимальный, пожизненный срок лишения свободы. В феврале присяжные признали бывшего полицейского виновным в двух эпизодах покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и оправдали еще по одному эпизоду и по обвинению в получении взяток.
18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» в Москве полицейские задержали 34-летнего сотрудника ППС Алексея Смирнова по подозрению в получении денег от мужчины, у которого не было документов при проверке. Смирнов открыл стрельбу из табельного оружия по сотрудникам ОСБ МВД. Один человек погиб на месте, еще один попал в больницу в тяжелом состоянии, третьему удалось убежать. Позже СК сообщил, что фигурант в мае 2019 года вымогал и получил взятку в 20 тыс. руб. от иностранки за непривлечение ее к ответственности.