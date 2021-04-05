Пригожин отказался от второго иска к Навальному

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался уже от второго иска о защите чести и достоинства к Алексею Навальному.

Как сообщает «МБХ медиа», претензии касались выпуска программы Владимира Милова на канале «Навальный LIVE» от 20 октября, в котором соратник Навального называл Пригожина «растлителем малолетних» и «преступником, отбывавшим наказание в советской тюрьме за вовлечение несовершеннолетних в проституцию». Бизнесмен требовал обязать Навального удалить видеоролик с YouTube и твит со ссылкой на него, а также взыскать с Милова и Навального по 5 млн руб.

Отказ от иска связан с тем, что юристы Пригожина не смогли доказать, что Навалный может загружать и удалять ролики, а также публиковать твиты в одноименном аккаунте. Исковые требования к Милову сохранены.

30 марта Пригожин отказался от первого иска к Навальному, который был подан из-за видеоролика «Путин, ГРУ и Новичок. Ад в регионах. Забастовки в Беларуси», опубликованном на ютуб-канале «Навальный Live» 15 октября.