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Жозеп Боррель выразил обеспокоенность военной активностью России

05.04.2021

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности выразил обеспокоенность «военной активностью» России. Речь идет о переброске сил Минобороны к границам с Украиной. 

Об этом Жозеп Боррель написал в Twitter. Он напомнил в посте, что ЕС поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. С подобными заявлениями ранее выступили главы МИД Франции и Германии, призвав прекратить эскалацию конфликта. 

Согласно отчету экспертов ОБСЕ, только за 3 апреля на востоке Украины зафиксировали более 1 тыс. нарушений режима прекращения огня. Ситуация, как сообщается, обострилась в конце марта, когда при обстреле у поселка Шумы погибли четверо украинских военных. Затем стало известно о переброске российских войск  к границе с Украиной. The New York Times писала, что речь может идти о 4 тыс. военнослужащих. В Кремле заявили, что это «не должно никого беспокоить».

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