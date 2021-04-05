Жозеп Боррель выразил обеспокоенность военной активностью России

Об этом Жозеп Боррель написал в Twitter. Он напомнил в посте, что ЕС поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. С подобными заявлениями ранее выступили главы МИД Франции и Германии, призвав прекратить эскалацию конфликта.
Согласно отчету экспертов ОБСЕ, только за 3 апреля на востоке Украины зафиксировали более 1 тыс. нарушений режима прекращения огня. Ситуация, как сообщается, обострилась в конце марта, когда при обстреле у поселка Шумы погибли четверо украинских военных. Затем стало известно о переброске российских войск к границе с Украиной. The New York Times писала, что речь может идти о 4 тыс. военнослужащих. В Кремле заявили, что это «не должно никого беспокоить».