Байден выразил поддержку Зеленскому «перед лицом продолжающейся агрессии России»

Президент США Джозеф Байден в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил «неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму». Об этом сообщили в Белом доме.

Главы государств также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Ранее на фоне переброски российских войск к границам Украины, которую подтвердили в Кремле, в Киеве заявили о целесообразности совместных военных учений со странами НАТО, а также повышения уровня боевой готовности войск в странах Альянса, граничащих с Украиной.