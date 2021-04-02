Москалькова переправила обращение защитников Навального во ФСИН

Обращения адвокатов Алексея Навального и представителей общественности об оказании политику медицинской помощи в колонии Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова перенаправила директору ФСИН Александру Калашникову.

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи. Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть, — сказала Москалькова «Интерфаксу».

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова обратилась к Москальковой с просьбой оказать содействие в лечении ее подзащитного. Письмо омбудсмену, главам ФСИН и Генпрокуратуры с требованием обеспечить Навальному нормальные условия содержания отправляли более 150 журналистов, правозащитников, общественных и культурных деятелей. Ответа они так и не получили. Сегодня обращение к Москальковой также опубликовали сотрудники ряда правозащитных организаций.