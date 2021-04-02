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Rutube сообщил о запуске новой версии

02.04.2021

Новая версия российского видеохостинга Rutube запущена после приобретения сервиса холдингом «Газпром-медиа». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Rutube принадлежит холдингу «Газпром-медиа», который закрыл сделку по консолидации 100% видеохостинга в конце 2020 года. Холдинг также приобрел российский сервис коротких видео «Я Молодец», который можно назвать аналогом TikTok. Сделки прошли на фоне принятия закона, разрешающего Роскомнадзору блокировать YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы, если они допускают «цензуру российских СМИ».

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