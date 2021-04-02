Петербургский суд запретил еще одно аниме

Колпинский районный суд Петербурга признал запрещенным еще одно аниме, «Клинок Маню». Фильм будет заблокирован на нескольких ресурсах, пишет Znak.com.

Петербургские суды с начала года блокируют анимационные фильмы по запросам прокуратуры. В январе вредоносной признали аниме «Тетрадь смерти» и одну из серий произведения «Инуяшики». В феврале запрещенными стали ссылки на аниме «Игра Дарвина», «Князь Тьмы и Герой» и «Межвидовые рецензенты», в марте — «Загадка Дьявола», «Токийский Гуль», «Класс убийц» и отдельно один из эпизодов «Класса убийц». Примечательно, что суды запрещают ссылки на аниме с пиратских сайтов, на легальных порталах они остаются доступными.

Пока не рассмотрены обращения по поводу анимационных фильмов «Токийский террор», «Эльфийская песнь» и композиции «Я съел деда» рэпера Моргенштерна.