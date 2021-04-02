Игорь Эйдман: Двойная угроза

Две основные тревожные новости: концентрация войск, угроза нового витка агрессии против Украины и пыточные условия содержания, ухудшение состояния здоровья, голодовка Навального - могут быть связаны. Для того, чтобы отвлечь внимание общества от готовящейся фатальной расправы над Навальным и обеспечить перед выборами в Госдуму очередной всплеск патриотической истерии, Кремль может начать новую военную атаку против Украины.

Не хочу поднимать панику, но такая угроза вполне соответствует традиционной путинской шулерской политике. Урапатриотические фанфары давно используются, чтобы заглушить любое недовольство. Под шумок войны можно без проблем расправиться с внутренними противниками и провернуть любую политическую аферу.

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