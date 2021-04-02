Молекулярный биолог Ирина Якутенко о лекарстве от CIVID-19

«Ростех» заявил о регистрации первого в мире препарат против коронавируса. Рассказала об этом радио B.FM, но они вырезали из моего комментария примерно все, так что напишу здесь. Начнем с того, что препарат зарегистрирован по результатам первой фазы испытаний. То есть он был проверен на безопасность на нескольких десятках (в лучшем случае) добровольцев и, строго говоря, это еще не препарат, а, так сказать, перспективный кандидат в препараты. Регистрировать нечто после первой фазы – значит априори полагать, что оно окажется безопасным и эффективным по итогам второй и третьей, а это, мягко говоря, не так. Абсолютное большинство таких вот перспективных кандидатов сходят с дистанции как раз на второй и третьей фазах. Но зато фокус с регистрацией позволяет отлично пиарить препарат, как мы помним по истории со «Спутником». Да, пока этот препарат предполагается использовать только в рамках клинических испытаний – собственно, для проведения тех самых второй и третьей фаз – но мы помним, что с тем же «Спутником» тоже начиналось все так, а потом вакцинация отдельных групп (а по факту, всех, кто очень хотел) началась параллельно с третьей фазой

Препарат называется «КОВИД-глобулин» и, как сказано в пресс-релизе Ростеха, представляет собой «лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащее антитела к нему». Дальше лекарство все время называют специфическим иммуноглобулином (то есть антителом), так что не очень понятно, идет ли речь о смеси антител или о конкретных антителах против самых слабых мест вируса. Вероятнее всего, верен первый вариант, так как «КОВИД-глобулин» получен, как сказано в том же пресс-релизе, из 2,5 тонн плазмы переболевших москвичей. Суперточно нацеленные на конкретные места на вирусной частице и потому крайне эффективные моноклональные нейтрализующие (то есть способные самостоятельно выводить вирус из игры) антитела получают иначе.

Итак, вероятнее всего, «КОВИД-глобулин» – это плазма множества переболевших, смешанная и потом вновь разделенная на порции, но уже с нормированием по какому-нибудь показателю, скажем общему титру антител. Примерно так делают молоко, которое вы покупаете в магазине: сначала его собирают от тысяч коров, потом сливают вместе, нормируют по жиру, гомогенизируют и разливают в пакеты. В пресс-релизе сообщается, что препарат способен нейтрализовывать вирус, но вряд ли нормирование плазмы проводилось по этому критерию: сложно представить, как можно провести реакцию нейтрализации или хотя бы заменяющие ее тесты с псевдовирусами для 2,5 тонн плазмы.

Это означает, что, скорее всего, итоговая плазма содержит какое-то количество нейтрализующих антител, но вот какое – неизвестно. Потому что сам по себе высокий титр антител даже к спайк-белку не означает, что среди них много нейтрализующих. Давать такую плазму больным с тяжелым течением коронавирусной инфекции неэффективно – на этот счет имеется множество работ, так как в начале эпидемии переливание плазмы рассматривалось некоторыми как перспективный способ терапии. Более того, вливание больным плазмы с неясным содержанием нейтрализующих антител – идеальный способ стимулировать появление в этих больных новых вариантов вируса, потому что такая плазма, с одной стороны, создает внешнее давление, убивая неприспособленные вирусы, а с другой стороны, ее нейтрализующей мощи не хватает, чтобы убить все вирусы. Итог – выживают и распространяются те патогены, которые приобрели хотя бы частичную устойчивость к имеющимся антителам.

Возможно, конечно, речь идет о некоем концентрате антител из 2,5 тонн плазмы – но пресс-релиз написан настолько туманно, чтобы понять это из текста было невозможно. Но, в любом случае, до сих пор во всех исследованиях любые смеси поликлональных антител радикально уступали в эффективности коктейлям из, скажем, двух моноклональных антител, которые прицельно бьют по тем местам вируса, блокировка которых не дает ему заражать клетки. Но такие препараты технологически получать гораздо сложнее, чем массово обрабатывать даже тонны плазмы. Короче, очень хочется услышать что-то конкретное от представителей Ростеха, а еще лучше – компании-разработчика «Нацимбио» – возможно, я ошибаюсь, и их лекарство отличное и эффективное. А еще лучше, конечно, было бы увидеть статью об итогах доклиники и первой фазы в каком-нибудь хорошем международном рецензируемом журнале.

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