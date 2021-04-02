Зоя Светова: В России нет правозащиты

На наше письмо о Навальном, о том, что следует немедленно снять с него полосу о склонности к побегу, оказать медицинскую помощь , ни начальник ФСИН Калашников, ни генпрокурор Краснов, ни Татьяна Москалькова — не ответили. Главный начальник не велит. Ответом было появление в ИК-2 Марии Бутиной с RT — это просто отрывок из Оруэлла и Сорокина. Позорище и абсурдище.

Алексей Навальный объявил голодовку. Для него это смертельно опасно. А мы можем констатировать, что в России нет ПРАВОЗАЩИТЫ. Члены ОНК Владимирской области — сплошь бывшие тюремщики и охранники, СПЧ ушло в несознанку, Уполномоченный по правам человека делает доклад Путину о состоянии с правами человека, а голодающий оппозиционер — для всех этих людей, вероятно, не страдающий человек со своими правами, а симулянт и враг. Все окончательно стало на свои места. Что с этим делать?

Надеяться на Запад? На Макрона, Меркель? Байдена?

Получается в России во власти и около власти не осталось людей с исторической памятью, с инстинктом самосохранения, все они, носящие православные кресты или молящиеся другим богам, Бога не боятся? При Горбачеве в лагере от голодовки умер Анатолий Марченко. Путин чуть не заморил Олега Сенцова, Путин почти отравил Навального, а теперь ждет, что тот умрет в колонии?

Что думаете?

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