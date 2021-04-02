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Twitter оштрафовали за неудаление постов об акциях протестов

02.04.2021

UPD: По третьему протоколу суд выписал Twitter штраф в 2,4 млн руб.

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Московский мировой суд оштрафовал Twitter за неудаление запрещенной информации. По одному из протоколов социальная сеть заплатит 3,2 млн руб., а по второму 3,3 млн. 

Как сообщает ТАСС, причиной стал отказ удалить посты о январских акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Информация, судя по сообщению пресс-службы Таганского суда Москвы, была размещена 23 и 24 января.

В начале марта Роскомнадзор заявил о частичной блокировке Twitter в России. Причиной называли неудаленную информацию о наркотиках и суицидах. Между тем, сейчас штрафы выписаны за посты о протестах. Добавим, в ведомстве грозились полностью заблокировать сервис в России.

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