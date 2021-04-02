В психдиспансере состояние Александра Габышева ухудшилось

Состояние шамана Александра Габышева, которого принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер, серьезно ухудшается. Об этом порталу «Якутия.Инфо» сообщила его соратница Кыайыылана Захарова, впервые навестившая его.

«Сразу было видно, что его очень тщательно пролечили, но не в положительную, а отрицательную сторону. Мы с ним переговорили, он сказал — я слабый, не могу громко говорить. Где-то через пять-шесть минут ему стало совсем плохо. При мне он стал дрожать, его отнесли [в палату]», — рассказала Захарова.

По ее словам, Габышев выглядел худым и бледным. Он был коротко подстрижен, причем это сделали против его воли, тогда как для пациентов ЯРПНД это не является обязательной процедурой.

«Говорит, что не может спать — видимо, слишком «хорошо» его лечат. Он сказал, какое-то лекарство ему дают, он теряет сознание. Уколы начали делать, систему ставят. Я за него боюсь, он ведь может дома пролечиться. Сделайте что-нибудь, чтобы он лечился дома. Сегодня, когда с ним говорили, он сказал — встретимся ли мы еще. Мы можем опоздать, мы теряем человека», — говорит Захарова.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы Александр Габышев признан невменяемым. В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о его недобровольной госпитализации. В обоснование своих требований учреждение указало на то, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

Ранее Габышев не явился на очередной прием, а лечащий врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с медиками пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года. Против Габышева возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он во время задержания ранил сотрудника Росгвардии самодельным мечом.

Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», летом 2020 года уже отправляли принудительно на лечение в стационар республиканского психоневрологического диспансера. Почти через два месяца защите удалось добиться его выписки.