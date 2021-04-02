Российские адвокаты выступили против ограничения их прав

Более 100 адвокатов подписали обращение к профильному Всероссийскому съезду с просьбой не допускать ограничения их прав. Поправки запретят им жаловаться на коллег и порицать преступления.

Речь идет о дополнениях к Кодексу профессиональной этики адвокатов. «Открытые медиа» пишут, что документ значительно ущемляет права защитников. Поправки расширяют список причин, по которым можно лишиться адвокатского статуса, и авторы обращения говорят, что документ противоречит законодательству. К примеру, защитникам могут запретить порицать любые преступления и правонарушения, жаловаться на действия коллег, в том числе в суд. Кроме того, адвокатам нельзя будет высказывать свое мнение о работе профильных объединений, если они не являются их членами. Помимо этого, поправки увеличивают срок, в течение которого с адвоката могут снять статус. Авторы обращения называют изменения репрессивными и говорят, что это шаг к разрушению независимой адвокатуры.

Кодекс адвокатской этики не является государственным, но защитники должны его придерживаться. По правилам, его разрабатывают сами юристы, а утверждается он на Всероссийском съезде. С изменениями, говорят подписанты, никого не ознакомили, профессиональное сообщество узнало о них с сайта Федеральной адвокатской палаты 29 марта, за три недели до утверждения, а на самом съезде при этом смогут присутствовать только по одному человеку от региональных палат.