На военных учениях «Запад-2021» апробируют наступательные действия

Во время российско-белорусских военных учений «Запад-2021» будут апробированы наступательные действия, заявил замначальника Генштаба Белоруссии Павел Муравейко. При это он отметил, что мероприятие будет носить оборонительный характер, передает БЕЛТА.

«Не хочу, чтобы формировалась иллюзия. Мы изучаем и апробируем также наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства. Все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — сказал Муравейко.

Белорусско-российские стратегические учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран. В основу их замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. В ходе учений также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. В Киеве говорят, что учения «имеют агрессивный характер».