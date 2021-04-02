В Киеве заявили о целесообразности повышения уровня боевой готовности войск НАТО рядом с Украиной

Совместные военные учения Украины и НАТО, а также повышение уровня боевой готовности войск в странах Альянса, граничащих с Украиной могут улучшить обострившуюся ситуацию на Донбассе. Об этом на встрече с послом Канады в Киеве заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец.

В ходе беседы обсуждалось ухудшение ситуации на востоке Украины и пути сдерживания российской агрессии. «Машовец отметил, что последние события на востоке Украины демонстрируют нежелание России выполнять международные договоренности. С российской стороны продолжаются провокации и систематические нарушения режима прекращения огня, который начался 27 июля 2020 года. От обстрелов на Донбассе Украина еженедельно теряет своих лучших защитников», — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Киев проинформировал посла Канады о скоплении российских войск у границ Украины. Машовец также заявил, что угрозу евроатлантической безопасности составляют масштабные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь и «имеют агрессивный характер».

Одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Они должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной, сказал Машовец.