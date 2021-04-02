Правозащитники просят омбудсмена посетить Навального в колонии

Правозащитники обратились к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой посетить Алексея Навального в колонии и защитить его права.

«Информация, приходящая из ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Анатольевич Навальный, внушает серьезную тревогу. Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, что очевидно противоречит нормам международного права и обязательствам, принятым нашей страной. Нам представляется, что в создавшейся ситуации быстрая реакция — прямая обязанность российского Уполномоченного по правам человека», — пишут авторы обращения.

Они просят омбудсмена незамедлительно посетить колонию, встретиться с Навальным, выслушать его жалобы и предпринять все необходимое для того, чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна.

Письмо подписали сотрудники «Мемориала»*, Московской Хельсинкской группы, «ОВД-Инфо» и других правозащитных организаций.

1 апреля Москалькова встречалась с президентом Владимиром Путиным, но вопрос о Навальном поднимать не стала.

*«Мемориал» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.