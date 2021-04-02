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В Нагорном Карабахе, возможно, нашли обломки «Искандера»

02.04.2021

Азербайджан заявил о том, что на территории Нагорного Карабаха нашли обломки ракет «Искандер». Их передали специалисты агентства по разминированию территорий (ANAMA).

Представители организации, как пишет «Интерфакс», сообщил журналистам, что обломки нашли в карабахском городе Шуша 15 марта. Модификация ракет уточняется.

В 2020 году Азербайджан сообщал, что Армения применяет в зоне конфликта оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У». Сообщалось, что Россия давала Еревану кредит на покупку вооружения, и Армения получила экспортный вариант комплекса «Искандер-М». Дальность полета его ракет составляет до 500 км. В Минобороны заявляли, что «Искандеры» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

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