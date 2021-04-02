Число жертв крушения поезда на Тайване превысило 40 человек

В результате крушения поезда, который сошел с рельсов, на Тайване погибли десятки человек. По последним данным, по меньшей мере 41 человек погиб и 60 получили ранения. Всего в поезде находились сотни пассажиров, пишет Би-би-си. Авария, которую Reuters называет крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за 40 лет, произошла из-за столкновения в туннеле поезда с ремонтной машиной.

Спасатели прилагают все усилия, чтобы добраться до четырех вагонов внутри туннеля, которые сильно повреждены. Экспресс, следовавший из Тайбэя в Тайдун, был переполнен. По данным пожарной охраны, в поезде было около 490 человек (ранее сообщалось о 350 пассажирах).

Тайваньские СМИ сообщают, что многие пассажиры ехали стоя, и в момент аварии их разбросало в стороны. От 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, а вагоны с пятого по восьмой деформировались, и к ним трудно получить доступ, заявили пожарные.

В 2018 году 18 человек погибли и 175 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на северо-востоке Тайваня. В 1981 году 30 человек погибли в результате столкновения на севере Тайваня, а в 1991 году еще 30 человек погибли в крушении поезда.

