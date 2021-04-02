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Глава Башкирии указом рекомендовал прививаться от коронавируса

02.04.2021

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом рекомендовал жителям республики прививаться от коронавируса. Документ размещен на портале региональной администрации.

Рекомендации жителям поставить прививки внесли в указ о повышенной готовностью в связи с пандемией. Работодателям предлагают рассмотреть возможность проведения вакцинации сотрудников, а населению — поставить прививку по назначению врача.

На 1 апреля вакцинацию прошли, по подсчетам, 2-3% россиян. Кампания сопровождается сообщениями о дефиците препарата в регионах. Накануне вышло исследование, в котором 40% российских медиков заявили о его нехватке. Владимир Путин поставил прививку 24 марта, но каким именно препаратом — не сообщается.

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