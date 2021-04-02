Глава Башкирии указом рекомендовал прививаться от коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом рекомендовал жителям республики прививаться от коронавируса. Документ размещен на портале региональной администрации.

Рекомендации жителям поставить прививки внесли в указ о повышенной готовностью в связи с пандемией. Работодателям предлагают рассмотреть возможность проведения вакцинации сотрудников, а населению — поставить прививку по назначению врача.

На 1 апреля вакцинацию прошли, по подсчетам, 2-3% россиян. Кампания сопровождается сообщениями о дефиците препарата в регионах. Накануне вышло исследование, в котором 40% российских медиков заявили о его нехватке. Владимир Путин поставил прививку 24 марта, но каким именно препаратом — не сообщается.