В Мьянме отключили беспроводной интернет

На фоне протестов, по приказу властей, в Мьянме отключили услуги беспроводного доступа в интернет. Директива Министерства транспорта и коммуникаций гласит, что «все услуги беспроводной широкополосной передачи данных должны быть временно приостановлены до дальнейшего уведомления, сообщил местный провайдер, передает AP. Проводной интернет пока доступен, но его работа замедленна.

Управление ООН по правам человека в Юго-Восточной Азии призвало страны региона «защитить всех людей, спасающихся от насилия и преследований», и «обеспечить, чтобы беженцы и нелегальные мигранты не возвращались насильно». Совет Безопасности ООН поздно вечером в четверг решительно осудил применение насилия против мирных демонстрантов. Заявление для прессы было единодушным, но более слабым, чем проект, в котором выражалась бы «готовность рассмотреть дальнейшие шаги», которые могут включать санкции. Китай и Россия, как постоянные члены Совета, так и поставщики оружия для вооруженных сил Мьянмы, вновь выступили против санкций.

Заявление было сделано после того, как специальный посланник ООН в Мьянме предупредил, что страна стоит перед угрозой гражданской войны, и призвал принять серьезные меры.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы сместили руководство страны, мотивируя это фальсификациями на выборах. С тех пор в Мьянме не утихают протесты. В результате их подавления погибли сотни людей, в том числе, более 40 детей.

