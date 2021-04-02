Сергей Медведев: Немного деталей к скандалу с Познером

Мне кажется, хорошо, что он случился, этот скандал, потому что он четко обозначил тот постколониальный контекст, те розовые очки, в которых пребывает российское сознание относительно Грузии, Украины и других частей т.н. «постсоветского пространства» (еще один мерзкий колониальный термин). Потому что Грузия это не только Саперави, Мимино и кушать лобио, это еще и Абхазия и Южная Осетия, это российская агрессия августа 2008-го, это шельмование Саакашвили, вмешательство во внутреннюю политику Грузии и покровительственно-пренебрежительное к ней отношение. И этот неизжитый российско-советский колониализм полностью считывается с барского визита гражданина США Познера, штатного пропагандиста Первого канала (на секунду, руководитель его проекта там — Артем Шейнин), прилетевшего в компании других медийных персон, в том числе гендиректора ТАСС, одного из орудий в пропагандистской войне против Грузии.

И вот эта тусовка российских пропагандистов на выезде, проносится с мигалками по Тбилиси в комендантский час, кочует из ресторана в ресторан — и молодцы грузины, что возмутились, чувство достоинства им никогда не отказывало. «Цветет в Тбилиси алыча не для Владим Владимыча». А вы туда, конечно, поезжайте, друзьям из России там всегда рады, да я и сам скоро соберусь. Для алычи еще рано, а вот миндаль скоро зацветет.

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