Более 40 детей убиты в Мьянме с начала военного переворота

Не менее 43 детей убиты в Мьянме за два месяца после военного переворота, который произошел 1 февраля. Количество погибших детей более чем удвоилось за последние 12 дней, отмечают в международной организации Save the Children. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, общее число убитых составляет 521 человек.

Самой молодой жертвой стала девочка, которой было всего шесть лет. Среди убитых был 13-летний мальчик, который, как сообщается, получил огнестрельное ранение в голову, когда пытался скрыться от военных. Число детей, получивших ранения, неизвестно, но, вероятно, оно значительно, отмечают правозащитники. Среди пострадавших был годовалый ребенок, который, как сообщается, получил ранение в глаз резиновой пулей.