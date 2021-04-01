Президент Украины обвинил Россию в «игре мускулами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «играет мускулами» на границе двух стран. Речь идет о стягивании войск, о котором стало известно несколько дней назад.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — традиционное поведение России. Таким образом она пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня», — заявил Зеленский. Он отметил, что эскалация в Донбассе «заметна с начала года» и напомнил, что за это время там погибли 20 человек, еще 57 были ранены. Зеленский добавил, что Киев готов к любым провокациям и продолжает договариваться о перемирии «как о самом быстром тактическом шаге».

30 марта главнокомандующий ВС Украины сообщил о том, что Россия стягивает войска к границе между странами. Позже The New York Times писала, что в общей сложности туда прибыли около четырех тыс. военных, а у ополченцев в Донбассе заметили новое вооружение. Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что перемещение военных в России «не должно никого беспокоить».