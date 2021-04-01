Около 50 губернаторов возглавят списки «Единой России» на выборах в Госдуму

Региональные списки «Единой России» на думских выборах могут возглавить 40-50 губернаторов. Окончательное решение примут в июне на съезде партии.

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, это в 2,5 раза больше, чем на выборах в Думу 2016 года. В партийные списки могут войти губернаторы с высоким рейтингом, которые возглавляют региональные отделения ЕР и те, у кого есть партбилеты.

Издание отмечает, что ранее партия решила увеличить число региональных групп для того, чтобы больше популярных губернаторов смогли войти в ее списки на выборы в Госдуму. В 2016 году таких групп было 36, сейчас идет речь о 58-60.

Там, где губернатор имеет слабый рейтинг, во главе списка могут встать другие члены «Единой России». При этом регионы, которыми управляют не члены ЕР, или там, где мало избирателей, предполагается объединить в группы с соседними. Есть исключения: Петербург будет самостоятельной региональной группой, несмотря на то, что его губернатор Александр Беглов — беспартийный.

В целом в «Единой России» сейчас состоят 60 глав регионов, 25 из них возглавляют отделения партии. О готовности вставь во главе партийных списков уже сообщили губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Курской области Роман Старовойт. Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял о таких планах, но сказал, что все будет решаться на съезде ЕР. Заявку на участие в праймериз подал губернатор Свердовской области Евгений Куйвашев. Также сообщается, что предложение возглавить список поступило губернатору Татарстана Рустаму Минниханову. Известно и о подобных планах главы Ростовской области Василия Голубева.

В «Единой России» РБК рассказали также, что главами региональных групп партии могут стать губернатор Калининградской области Антон Алиханов и врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков. Смоленскую область, которой управляет член ЛДПР Алексей Островский, могут объединить в одну группу с Псковской и Брянской и Псковской, а лидером в таком случае станет глава последней Александр Богомаз, член «Единой России». Ярославскую область объединят с Костромской или Ивановской, а список от них скорее всего возглавит Валентина Терешкова.