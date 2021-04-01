В колонии Навального «навестила» съемочная группа RT

В ИК-2, где находится Алексей Навальный, для съемок сюжета приезжала группа телеканала RT во главе с Марией Бутиной. Об этом сообщает команда политика.

«Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров. После этого Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо. Вранья на один репортаж нарезать смогут», — говорится в сообщении в telegram-канале Навального.

Соратники политика также рассказали, что с момента заключения в колонию он похудел на восемь кг — с 93 до 85. Это произошло еще до объявления Навальным голодовки.

«Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по восемь раз за ночь. Врача к нему по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой», — сообщают в команде оппозиционера.

Мария Бутина получила работу на телеканале RT после освобождения из американской тюрьмы в декабре 2019 года. Ее задержали в июле 2018 года. Позже она пошла на сделку со следствием и призналась в деятельности в пользу другого государства на территории США. По версии обвинения, она пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии США, чтобы продвигать российские интересы.

31 марта Бутина писала в Telegram, что Навальный объявил голодовку, «чтобы за бугром заметили и пожестче Россию за него-родимого наказали». По ее словам, политик сидит «в одной из лучших колоний в России».

