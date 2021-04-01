Ростех заявил о создании препарата для лечения COVID-19

В госкорпрации Ростех сообщили, что Минздрав одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей — для этого разработчикам передали 2,5 тонны биоматериала, утверждают в Ростехе.

«Разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех в ходе исследований подтвердила безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров», — говорится в сообщении.

«Мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара. Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса», — приводятся в пресс-релизе слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Регистрационное удостоверение разрешает применять «КОВИД-глобулин» пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно полгода. На данный момент препарат будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы.