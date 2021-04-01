Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима

Верховный суд России отклонил иск более 1,5 тысячи гражданских активистов об отмене масочного режима, веденного в мае прошлого года. Как сообщает Business FM, суд озвучил только вводную и резолютивную части решения.

Заявители просили признать недействующим пункт Санитарно-эпидемиологических правил, в котором говорится о необходимости носить медицинские маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию от полутора до двух метров. Истцы просили признать правила противоречащими закону и не действующими в части упоминания в нем «медицинских масок».

Юрист Александр Саверский апеллировал к тому, что многие люди по состоянию здоровья не могут носить маски. Он также отметил, что обязанность носить маски лишила глухих людей возможности читать по губам.