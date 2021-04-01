Самые неэффективные депутаты заявились на праймериз «Единой России»

Об этом пишут «Открытые медиа» на основании рейтинга полезности членов ГД, составленного политологами Дмитрием Гусевым и Александром Мартыновым. Депутаты, занявшие последние места в списке, обладают нулевой эффективностью (оценку рассчитывают, исходя из соотношения суммы выступлений на пленарных заседаниях и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и проектов за сессию). Речь идет о Мураде Гадыльшине, Родионе Букачакове, Рахиме Азимове, Алексее Бурнашове, Ахмеде Догаеве и Михаиле Старшинове.
Пермский политик и бизнесмен Алексей Бурнашов участвовал в разработке 16 законопроектов, но сам не инициировал ни одного. В 2020 году он объявил о сложении полномочий и извинился перед избирателями, но спустя три часа передумал, остался в Думе, а теперь может проработать в ней еще пять лет. Член комитета по международным делам Мурад Гадыльшин за весь созыв также не внес ни одного документа, но участвовал в 14-ти коллективных. Таким же образом созыв отработали и остальные участники списка.
Примечательно, что в беседе с журналистами один из фигурантов списка Рахит Азимов назвал рейтинг слишком субъективным и заявил, что настоящую оценку может дать только избиратель. В народном голосовании на сайте авторов исследования он получил 3,18 баллов из 20.
Еще одного из названных депутатов, Михаила Старшинова, в 2019 году участники «Диссернета» подозревали в ненастоящей ученой степени кандидата экономических наук. Он ответил на претензии, но так и не предоставил данные о своей кандидатской диссертации.