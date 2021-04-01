Лев Шлосберг о своем выдвижении в Госдуму

Друзья, получаю много вопросов после объявления о намерении выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной Думы в Москве. Один из самых частых вопросов: а как же Псковская область?

Спасибо за этот вопрос, он принципиально важен.

Первое. Депутат Государственной Думы – это представитель всех граждан России. Федеральный парламент – политический орган, он определяет законодательные условия жизни жителей всех регионов. Депутат федерального парламента представляет не кварталы и города и, по большому счету, даже не регионы, а всю страну. Если избирательная кампания в Москве будет успешной, и я стану депутатом, то у избирателей Псковской области появится ещё один представитель в Государственной Думе, вне зависимости от того, что у меня появится ответственность (я это полностью осознаю) перед избирателями Москвы.

Второе. Вся Псковская область – это один избирательный округ по выборам депутата Государственной Думы. Команда Псковского «Яблока» считает, и я полностью разделяю это мнение, что лучшим кандидатом в депутаты от «Яблока» в этом округе будет Артур Гайдук, врач скорой помощи, ставший депутатом Псковского областного Собрания в 2019 году в одномандатном округе с результатом 40,21% голосов. Артур сейчас – единственный одномандатник в областном Собрании, избранный не от власти.

Третье. Одновременно с выборами в Государственную Думу пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания. И Артур Гайдук, и я примем в них участие в составе команды Псковского «Яблока» и сделаем всё возможное для успеха команды. Псковское «Яблоко» готово сформировать сильную фракцию в Псковском областном Собрании депутатов и если представители команды станут депутатами Государственной Думы, это существенно усилит нашу псковскую команду. Мы сейчас команда и останемся командой.

Четвёртое. Личное. Псков – моя родина, самый лучший город на земле. Псковская область – мой родной край. Ни при каких обстоятельствах политической работы я не расстанусь с ним. Возможности депутата Государственной Думы, если я буду избран, позволят мне больше и успешнее работать для избирателей Псковской области, по воле которых я дважды служу в областном Собрании в качестве их представителя. Именно голоса жителей Псковской области сделали меня публичным политиком. Это невозможно забыть и это невозможно не учитывать.

Пятое. Избиратели Москвы – близкие нашей команде люди. Пожертвования москвичей вот уже шестой год занимают первое место среди регионов России в поддержке команды Псковского «Яблока». В Москве живут сотни людей, которых я давно и хорошо знаю лично, в том числе веточки нашей семьи, корнями уходящие в Псков. Москвичи знают о нашей работе, постоянно поддерживают наш труд в Псковской области. Поддержка москвичей на выборах поможет мне и нашей команде участвовать в большой политической работе, представлять демократических избирателей российской столицы на уровне, за который им не будет стыдно.

Не беспокойтесь, дорогие псковичи. Мы не потеряемся и не расстанемся.

Не беспокойтесь, дорогие москвичи. Мы не чужие люди и не разочаруем друг друга.

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