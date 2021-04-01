Путин оставляет Москалькову на посту Уполномоченного по правам человека

Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность Уполномоченного по правам человека. Как сообщили в Кремле, сегодня Путин встретился с Москальковой лично. Омбудсмен доложила президенту об итогах работы за год.

«Наиболее чувствительные темы оставались прежние, — сообщила она. — Это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья. В последнее время участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным».

Татьяна Москалькова с 1984 по 2007 годы служила в органах МВД. С декабря 2007 года по апрель 2016 года занимала кресло депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия». 22 апреля 2016 года была назначена Уполномоченным по правам человека.