В ОНК Ростова-на-Дону отказались посещать отца Ивана Жданова в СИЗО

Глава комиссии Игорь Омельченко сообщил «МБХ Медиа», что у Юрия Жданова «нет никаких проблем». «Никто к нему не пойдет. Он же не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать. У нас есть справка ГУ ФСИН, вчера посетило его управление, он сидит в четырехместной камере вчетвером», — сказал он, заявив, что адвокат Жданова дает ложную информацию.
Ранее сын арестованного, директор ФБК* Иван Жданов, сообщил СМИ, что в четырехместной камере, где находится его отец, пять человек, и они вынуждены спать посменно, также ему не выдали никаких вещей.
Юрия Жданова арестовали 29 марта по делу о превышении должностных полномочий. По информации его сына, дело касается периода, когда Жданов был замглавы поселка Искателей в Ненецком АО. Следствие считает, что мужчина, будучи членом жилищной комиссии, рекомендовал выделить квартиру по соцнайму одной из семей, а затем выяснилось, что она уже получала жилищную субсидию. Квартиру администрация вернула через суд.
В 2020 году в отношении Жданова по этому делу проводилась проверка, но, по словам его сына, «ничего криминального не находили». «Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались еще с 2016 года, когда я пошел на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили», — заявлял директор ФБК*, связывая это дело со своей деятельностью.
Несколько дней назад замглавы ОНК Владимирской области Владимир Григорян назвал Алексея Навального «симулянтом» за то, что тот жалуется на боли в ноге и спине.
*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.