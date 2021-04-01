Песков о переброске военных к границам Украины: активность вооруженных сил НАТО обязывает быть начеку

Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, заявили в Кремле, комментируя информацию о переброске войск к границе с Украиной.

«Вы знаете, что по периметру рубежей России наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

В Кремле подчеркнули, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, и это не представляет угрозы для других государств. «А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают», — отметил Песков.

Ранее The New York Times писала, что Россия стягивает около четырех тысяч военных к границе с Украиной. По данным издания, на этом фоне Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». О переброске российских войск к границе сообщал и главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что военное ведомство США обеспокоено ростом напряженности на востоке Украины, но не стал комментировать передвижение российских войск, которые стягиваются в Крым. «Нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины, — сообщил Джон Кирби. — Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины. Но я не собираюсь говорить о разведке».