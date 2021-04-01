В Кремле заявили об опасности посещать Грузию

Россиянам ездить в Грузию опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Тбилиси в Владимиром Познером.

«В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле осуждают агрессивные действия «экстремистки настроенных националистов против российских граждан в Тбилиси». При этом приветствуют заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия.

Владимир Познер сегодня утром был вынужден покинуть Грузию после акции протеста возле гостиницы, где он жил. В Тбилиси телеведущий хотел отметить свой 87-й день рождения. Причиной протестов стали его высказывания 2010 года о том, что в 2008 году «Грузия потеряла Абхазию навсегда».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил позже, что Познер не нарушал грузинский «Закон об оккупации» и въехал в страну в полном соответствии с законом. Из-за акции протеста премьер обвинил созданное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» в саботаже и подрыве международного имиджа страны. По словам Гарибашвили, протест «выходил за рамки цивилизованных норм и грузинских стандартов».