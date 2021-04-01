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Более тысячи медиков подписали обращение к российским властям о помощи Навальному

01.04.2021

Более тысячи российских врачей и медработников подписали обращение к ФСИН и политическому руководству России с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. Список опубликовал портал The Insider. 

Издание пишет, что всего под требованием уже больше 1,5 тыс. подписей, но на сайте решили опубликовать только те, где указаны фамилия и профессия. Список подписавшихся обновляется. 

«Мы, врачи разного профиля, бывшие, действующие и будущие, разного вероисповедания и политических взглядов, люди гуманной профессии, помогающие людям избавиться от боли физической и душевной, не можем спокойно наблюдать, как на наших глазах страдает человек, и мы не можем оказать ему жизненно необходимую помощь», — говорится в письме.

Авторы обращения напоминают о проблемах со здоровьем оппозиционного политика. В покровской ИК-2 у него начались сильные боли в спине и ноге, Навальный жаловался, что не может вставать, а его адвокаты сообщали о том, что его нога «практически недееспособна». По их словам, политику сделали МРТ, но не сообщили диагноз и не дали указаний по лечению. Также оппозиционер говорил, что его каждый час будят по ночам. Навальный подал несколько жалоб на имя генпрокурора и директора ФСИН. Между тем, в уголовно-исправительном ведомстве заявили, что расценивают его состояние как удовлетворительное. 31 марта политик объявил голодовку, требуя, чтобы к нему допустили врача и дали лекарства. 

«Мы считаем, что в данном случае речь может идти как об осложнении после известного прошлогоднего отравления, так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенного реабилитационного периода. Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы опасаемся самого худшего», — говорится в обращении медиков. Авторы требуют незамедлительно оказать помощь политику и призывают всех своих коллег, в том числе студентов медицинских вузов, подписываться под письмом. 
Обращение заканчивается напоминанием о том, что в 2017 году ЕСПЧ признал решение по делу «Ив Роше», из-за которого сейчас Навальный оказался в колонии, несправедливым.

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