Более тысячи медиков подписали обращение к российским властям о помощи Навальному

Издание пишет, что всего под требованием уже больше 1,5 тыс. подписей, но на сайте решили опубликовать только те, где указаны фамилия и профессия. Список подписавшихся обновляется.
«Мы, врачи разного профиля, бывшие, действующие и будущие, разного вероисповедания и политических взглядов, люди гуманной профессии, помогающие людям избавиться от боли физической и душевной, не можем спокойно наблюдать, как на наших глазах страдает человек, и мы не можем оказать ему жизненно необходимую помощь», — говорится в письме.
Авторы обращения напоминают о проблемах со здоровьем оппозиционного политика. В покровской ИК-2 у него начались сильные боли в спине и ноге, Навальный жаловался, что не может вставать, а его адвокаты сообщали о том, что его нога «практически недееспособна». По их словам, политику сделали МРТ, но не сообщили диагноз и не дали указаний по лечению. Также оппозиционер говорил, что его каждый час будят по ночам. Навальный подал несколько жалоб на имя генпрокурора и директора ФСИН. Между тем, в уголовно-исправительном ведомстве заявили, что расценивают его состояние как удовлетворительное. 31 марта политик объявил голодовку, требуя, чтобы к нему допустили врача и дали лекарства.
«Мы считаем, что в данном случае речь может идти как об осложнении после известного прошлогоднего отравления, так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенного реабилитационного периода. Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы опасаемся самого худшего», — говорится в обращении медиков. Авторы требуют незамедлительно оказать помощь политику и призывают всех своих коллег, в том числе студентов медицинских вузов, подписываться под письмом.
Обращение заканчивается напоминанием о том, что в 2017 году ЕСПЧ признал решение по делу «Ив Роше», из-за которого сейчас Навальный оказался в колонии, несправедливым.