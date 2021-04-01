Премьер Грузии обвинил оппозицию в подрыве имиджа страны из-за скандала с Познером

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил созданное Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» в саботаже и подрыве международного имиджа страны после акций против визита в Тбилиси телеведущего Владимира Познера. По словам Гарибашвили, протест «выходил за рамки цивилизованных норм и грузинских стандартов», передает «Грузия online».



«И на этот раз цель «Единого национального движения» и Саакашвили — деструкция, саботаж и нанесение максимального урона нашей стране, подрыв международного имиджа нашей страны. Они сделали это в условиях, когда наша страна частично открывается для туристов», — сказал Гарибашвили.



Он подчеркнул, что Познер не нарушал грузинский «Закон об оккупации» и въехал в страну в полном соответствии с законом: «У него и сопровождающих его лиц был так называемый ковид-паспорт, а также отрицательный результат ПЦР-теста. Они въехали в страну в соответствии с законом. Что касается собрания гостей в одном из заведений Тбилиси без учета регуляций, то это, конечно, неприемлемо для нас, для всех, и соответствующие органы немедленно отреагировали. В частности, были оштрафованы и как учреждение, так и каждое физическое лицо».

Познер сегодня утром был вынужден покинуть Грузию после акции протеста возле гостиницы, где он жил. Ее участники свистели, стучали по железным поверхностям, также им удалось отключить электричество в здании. Позже акция переросла в столкновения с полицией. После того, как Познер переехал в другой отель, здание закидали яйцами. Та же участь постигла и автобус, в котором журналист утром отправился в аэропорт.



Владимир Познер прибыл в Тбилиси 31 марта с друзьями, чтобы отпраздновать там свой 87-й день рождения. Причиной протестов стали высказывания Познера — митингующие говорят, что он не признает территориальную целостность Грузии. Речь идет о его словах, сказанных в 2010 году, о том, что в 2008 году «Грузия потеряла Абхазию навсегда».