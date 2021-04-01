Депутаты не решаются вводить ответственность для себя

Депутаты Госдумы так и не решили, как юридически зафиксировать взятые на себя предвыборные обещания. Проработать этот вопрос спикер Вячеслав Володин предложил еще 28 февраля, напоминает «КоммерсантЪ». По словам председателя нижней палаты парламента, речь идет о таких обещаниях, как, например, строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот. Конкретный способ реализации своей инициативы спикер не предложил, отметив лишь, что для этого можно было бы внести поправки в закон о статусе депутата или в регламент Думы. Но, как отмечает «Ъ», за прошедший месяц депутаты так ни о чем и не договорились.

В КПРФ инициативу не обсуждали. «Часто бывает, что не от депутата зависят его обещания, например, есть такой фактор, как пандемия», — отметил депутат-коммунист Юрий Синельщиков. Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев назвал предложение спикера «глупостью» и «пиаром».

Не поднимали вопрос и в «Справедливой России», хотя ранее Сергей называл идею Володина хорошей. Замруководителя фракции Олег Нилов считает, что обещания депутатов Госдумы должны касаться изменения федерального законодательства, а не «бытовухи» про песочницы и скамейки, как предлагают единороссы. При этом у СР в Думе нет большинства.

В ЛДПР инициативу спикера обсудили, но считают, что в ней «больше отрицательного», сказал замруководителя фракции Василий Власов: «Нам, как оппозиционным депутатам, тяжело реализовать обещания, так как нет таких рычагов власти, как у партии большинства».

В «Единой России» сообщили, что «возможно, смогут показать нечто конкретное» на следующей неделе.