В России зафиксировано сокращение реальных пенсий

Впервые с 2016 года в России зафиксировано сокращение пенсий в реальном выражении. Об этом пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

В феврале в среднем российские пенсионеры получали 15 762 руб. в месяц. В номинальном выражении пенсии стали больше на 835 руб., или 5,6% год к году. Но инфляция — до 5,7% в феврале и 5,8% — в марте «съела» индексацию, осуществленную государством. В результате в реальном выражении пенсии сократились на 0,1% год к году и на 0,7% относительно января.

Покупательная способность пенсий базовым продовольственным товарам упала и вовсе с двузначной скоростью. Так, крупы подорожали на 21,2%, а реальный размер пенсий, скорректированных на инфляцию этого рынка, упал на 15,6%. Покупательная способность пенсий по макаронам сократилась на 7,7%; по куриному мясу — на 7,4%, по подсолнечному маслу — на 21%, по яйцам — на 22,6%, по овощам — на 11%.

В прошлом году в реальном выражении пенсии в России выросли на 1,4%. В пересчете на деньги покупательная способность среднего пенсионера стала больше на 230 руб. в месяц, или 2760 руб. в год. По сравнению с 2013-м годом пенсии в России выросли на 7,2 тыс. руб., или почти 72%, но в пересчете на доллары их размер снизился на 32%: 8 лет назад это было $304, а сейчас — $207.