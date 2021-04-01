Аналитики: доходы россиян за время пандемии упали почти на четверть

В целом респонденты из России за 2020 год укрепились в уверенности в том, что это не лучшее время для крупных покупок. 55% планируют больше откладывать, причем среди участников исследования из других стран Россия по этому показателю заняла последнее место. 75% респондентов ждут роста инфляции, и практически все говорят о том, что планируют вести себя на потребительском рынке осторожно.
Что касается способов совершения покупок, 20% россиян стали приобретать продукты онлайн, тогда как в целом в мире этот показатель достиг уровня 60%. 81% россиян используют интернет-банкинг, только 20% (самый низкий показатель среди участников опроса) пользуются телемедициной, 35% тратят деньги на стриминг и короткие видео. 51% планируют больше посещать онлайн-курсы, при этом уже обучаются — 31%. На самом низком уровне среди представленных в опросе стран окзалось также количество россиян, готовых привиться от коронавируса (30%), и на самом высоком — тех, кто не беспокоится о своем здоровье в связи с пандемией (28%).
Исследование проводилось в восьми странах. По показателю падения уровня доходов населения на первом месте оказался Таиланд (45%). Меньше всех пострадали жители Китая (10%).
31 марта вышел доклад НИУ ВШЭ, где говорится, что семьи с детьми в России наиболее ощутили на себе поддержку государства за время пандемии. При этом бедность среди семей без детей выросла вдвое.