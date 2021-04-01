Дмитрий Гудков: Придут за всеми

Система ФСИН, а по-русски говоря – ГУЛАГ, устроена так, что ничем иным, кроме прямой угрозы своей жизни заключенный не может спасти свою жизнь.
Голодовка Алексея Навального с самым простым, естественным требованием – врача – об этом. Не о политике, даже не о справедливости – а о враче.
Когда негодяи из разных «СМИ» и «ОНК» рассказывают, что врач для заключенного – ненужная роскошь, они роют яму сами себе. Потому что Арашуков и Шпигель – два последних ярких примера.
–Свидетелей по моему делу пытали током! – кричит бывший сенатор Арвшуков.
– Я не жилец, – шепчет бывший сенатор Шпигель.
Но их слова ничего не изменят, потому что на свободе они молчали.
И еще потому, что молчим мы. Голодовка Навального даже с его медийностью – шаг отчаяния. В ответ – гулкая тишина. Но Александр Шестун голодает уже неделю. Вы об этом слышали?
Вы хотели об этом слышать?
Садизм верхов и равнодушие низов.
Молчание с обеих сторон в ответ на требование «Свободу всем».
И придут за всеми. Никто не исключение.