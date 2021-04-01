Дмитрий Гудков: Придут за всеми

Система ФСИН, а по-русски говоря – ГУЛАГ, устроена так, что ничем иным, кроме прямой угрозы своей жизни заключенный не может спасти свою жизнь.

Голодовка Алексея Навального с самым простым, естественным требованием – врача – об этом. Не о политике, даже не о справедливости – а о враче.

Когда негодяи из разных «СМИ» и «ОНК» рассказывают, что врач для заключенного – ненужная роскошь, они роют яму сами себе. Потому что Арашуков и Шпигель – два последних ярких примера.

–Свидетелей по моему делу пытали током! – кричит бывший сенатор Арвшуков.

– Я не жилец, – шепчет бывший сенатор Шпигель.

Но их слова ничего не изменят, потому что на свободе они молчали.

И еще потому, что молчим мы. Голодовка Навального даже с его медийностью – шаг отчаяния. В ответ – гулкая тишина. Но Александр Шестун голодает уже неделю. Вы об этом слышали?

Вы хотели об этом слышать?

Садизм верхов и равнодушие низов.

Молчание с обеих сторон в ответ на требование «Свободу всем».

И придут за всеми. Никто не исключение.

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