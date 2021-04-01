СК начал проверку в отношении Дениса Карагодина

По данным сайта VTomske.org, следствие будет проверять действия Карагодина на нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки. Несколько дней назад стало известно, что полиция Новосибирска проверила сайт исследователя и передала материалы в СК. При этом Карагодин сообщал, что речь идет о двух разных материалах, по которым идут проверки: полиция Томска начала работу по заявлению жителя Рязанской области Мчислава Прокофьева, который просил проверить проект на клевету в отношении сотрудников Томского НКВД, а полиция Новосибирска — по заявлению сына бывшего сотрудника НКВД Сергея Митюшова, которого Карагодин называет одним из участников убийства его прадеда.
29 марта стало известно, что сайт «Расследование Карагодина» могут признать оператором персональных данных, распространяющим клевету о сотрудниках НКВД.