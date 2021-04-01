Москва осталась единственным местом для получения визы в США

С 1 апреля визу в США россияне смогут получить только в Москве, так как генеральное консульство в Екатеринбурге приостановило оказание визовых услуг. Об этом говорится в заявлении посла США в РФ Джона Салливана. Он также сообщил, что Соединенные Штаты проинформировали правительство России о том, что работа генконсульства во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время.

Что касается работы прекращения выдачи виз в генконсульстве в Екатеринбурге, то «это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации», заявил Салливан.

По его словам, США высоко ценят связь с российским народом и понимают, что изменения вызовут обеспокоенность со стороны американских граждан, а также заявителей на визы из России и других стран.

«Начиная с 1 апреля, консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации. Посольство также будет предоставлять визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала», — отметил посол.