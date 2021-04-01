Франция вводит глобальный локдаун

Франция с субботы на месяц вводит общенациональный карантин, сообщил президент Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что республика до последнего отказывалась вводить жесткие ограничения, но ускорившаяся в последнее время циркуляция вируса, а именно его британского штамма, заставила Елисейский дворец пересмотреть стратегию, передает Euronews.

Меры, введенные с 18 марта в 19 департаментах, с 3 апреля распространяются на всю территорию страны. Будут закрыты магазины и прочие учреждения. С 19 часов вводится комендантский час. Макрон заявил, что будет сделано все, чтобы увеличить число койкомест в отделениях интенсивной терапии до 10 тысяч. Правительство также намерено мобилизовать студентов-медиков, резервистов и вышедших на пенсию врачей.

Продолжение массовой вакцинации, доставка во Францию новых партий уже используемых вакцин, а также новой от американской компании Johnson & Johnson, позволит властям открыть с середины мая и до конца июня террасы кафе и ресторанов, а затем и культурных заведений, пообещал президент.

За время пандемии коронавирусом во Франции заразились 4,5 млн человек; 100 тысяч семей потеряли одного или нескольких членов.