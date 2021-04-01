Администрация Суэцкого канала оценила убытки от блокады Ever Given в $1 млрд

Потери и ущерб от блокады Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить около $1 млрд, считает глава Управления канала Усама Раби. Такую оценку он дал в интервью египетскому телеканалу Sada El-Balad TV, передает Reuters.

«Будет подсчитана сумма повреждений и потерь, а также количество израсходованных земснарядов. Оценки, дай Бог, дойдут до миллиарда долларов и немного больше», — сказал Раби.

Шестидневная блокировка канала привела в беспорядок глобальные цепочки поставок после того, как 400-метровое судно село на мель, перекрыв проход. В среду администрация канала сообщила, что судоходство вернулось к нормальному уровню. Ожидается, что блокирование канала вызовет шквал страховых исков. Но японский владелец Ever Given сказал, что пока не получал никаких претензий или судебных исков.