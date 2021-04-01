Познер покинул Грузию на фоне выступлений против его приезда

Всю ночь со среды на четверг в столице Грузии шли протесты оппозиционных партий. Спонтанные акции начались у гостиницы, где Познер ужинал с друзьями. Sova сообщает, что участники свистели, стучали по железным поверхностям, также им удалось отключить электричество в здании. Позже акция переросла в столкновения с полицией. После того, как Познер переехал в другой отель, здание закидали яйцами. Та же участь постигла и автобус, в котором журналист утром отправился в аэропорт.
Владимир Познер прибыл в Тбилиси 31 марта с друзьями, чтобы отпраздновать там свой 87-й день рождения. На фоне протестных акций МВД Грузии оштрафовало 32 человека, в том числе Познера, за нарушение правил изоляции и карантина, а также саму гостиницу за проведение мероприятия в пандемию. Участники акций также возмутились тем, что приезд совпал с днем рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии и с 30-й годовщиной референдума о восстановлении независимости страны.
Причиной протестов стали высказывания Познера, митингующие говорят, что он не признает территориальную целостность Грузии. Речь идет о его словах, сказанных в 2010 году, о том, что в 2008 году «Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».