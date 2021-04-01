Close

Познер покинул Грузию на фоне выступлений против его приезда

01.04.2021

Российский журналист Владимир Познер был вынужден покинуть Грузию после акции протеста возле гостиницы, где он жил. «Интерфакс» сообщает, что он вместе со своими друзьями рано утром прибыл в аэропорт Тбилиси в сопровождении полиции и улетел из страны. 

Всю ночь со среды на четверг в столице Грузии шли протесты оппозиционных партий. Спонтанные акции начались у гостиницы, где Познер ужинал с друзьями. Sova сообщает, что участники свистели, стучали по железным поверхностям, также им удалось отключить электричество в здании. Позже акция переросла в столкновения с полицией. После того, как Познер переехал в другой отель, здание закидали яйцами. Та же участь постигла и автобус, в котором журналист утром отправился в аэропорт. 

Владимир Познер прибыл в Тбилиси 31 марта с друзьями, чтобы отпраздновать там свой 87-й день рождения. На фоне протестных акций МВД Грузии оштрафовало 32 человека, в том числе Познера, за нарушение правил изоляции и карантина, а также саму гостиницу за проведение мероприятия в пандемию. Участники акций также возмутились тем, что приезд совпал с днем рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии и с 30-й годовщиной референдума о восстановлении независимости страны. 

Причиной протестов стали высказывания Познера, митингующие говорят, что он не признает территориальную целостность Грузии. Речь идет о его словах, сказанных в 2010 году, о том, что в 2008 году «Грузия потеряла Абхазию навсегда. Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.