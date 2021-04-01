Байден обнародовал план развития экономики США стоимостью больше $2 трлн

Президент США Джо Байден представил свой план обновления экономики страны после пандемии, общая стоимость которого составила $2,25 трлн. Bloomberg называет пакет самым масштабным проектом после инвестиций в космическую программу в 1960-х, передает Forbes.

Средства Белый дом планирует направить на транспортную инфраструктуру, обновление систем подачи питьевой воды, расширение широкополосного интернета и развитие электросетей, строительство и модификацию доступных школ. Деньги заложены на обновление американской промышленности, социальную программу ухода за больными и пожилыми людьми, а также за американцами с ограниченными физическими возможностями.

Оплатить расходы планируют за счет повышения налогов — в первую очередь, налога на корпорации. В 2017 году предыдущий президент Дональд Трамп снизил его с 35% до 21%. Теперь новая администрация хочет его вновь повысить до 28%. Согласно плану, все расходы на него окупятся налогами за 15 лет, сообщали источники The Washington Post и CNBC. Профинансировать проекты хотят также за счет борьбы с выводом прибыли американских компаний в офшоры. Минимальный налог на мировую прибыль корпораций хотят поднять до 21%.

Это только первая из двух частей масштабной инициативы Байдена. В Белом доме анонсировали внесение второго пакета предложений в течение нескольких недель. Он будет более социальным: коснется вопросов образования, здравоохранения ухода за детьми, продления налоговых послаблений за рождение ребенка и оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам или по болезни. Общий объем двух пакетов может достигнуть $4 млрд.

Ранее конгресс одобрил внесенный Байденом пакет поддержки экономики и американцев объемом $1,9 трлн.